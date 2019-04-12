Son Dakika Haberleri: Antalya'da Komutanın En Zor 'Alo' Cevabı...kazada Ölen Kişinin Yakınına Gerçeği Söyleyemedi

Antalya'da Komutanın En Zor 'Alo' Cevabı...kazada Ölen Kişinin Yakınına Gerçeği Söyleyemedi

49 dakika önce

Antalya'da komutanın en zor 'alo' cevabı...Kazada ölen kişinin yakınına gerçeği söyleyemedi Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıANTALYA - Antalya'da sabah erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Antalya'da komutanın en zor 'alo' cevabı...Kazada ölen kişinin yakınına gerçeği söyleyemedi
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da sabah erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Kazada ölen kişinin telefonunu açan bir komutan ise cenaze yakınına gerçeği söyleyemeyip hastaneye gitmelerini istedi.
Kaza, sabah 07.00 saatlerinde Isparta-Antalya karayolu Aksu İlçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Isparta istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Rafet I. yönetimindeki 32 SD 422 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak takla attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve araç içerisinde sıkışan iki kişinin yardımına yakında bulunan bir baba ve hemşire kızı koştu. Durumu hemen 112 ekiplerine haber veren baba Adem Gümüş ve hemşire kızı 112 ekipleri gelmesini beklerken kazadan yaralı kurtulan sürücü Rafet I.'ya ilk müdahaleyi yaptılar. Kazada yolcu koltuğunda oturan Muammer Topal ise araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. 112 ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile cansız bedeni araç içerisinden çıkarılan Topal, olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yol ise belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Öte yandan olay yerinde inceleme yapan jandarma komutanı, uzun süre çalan telefonu açmak zorunda kaldı. Arayan kişi, ölenlerin bir yakınıydı. Kaza olduğunu söyleyen komutan, telefon sahibinin öldüğünü söyleyemedi. Komutan, yaralıların hastaneye götürüldüğünü söylemekle yetindi. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazayı haber veren Adem Gümüş, "Yukarıdan gelirken kazayı gördüm. İçerisinde iki kişi vardı. İlk müdahaleyi yaralı olan kişiye hemşire kızım müdahale etti. Sonra hemen 112 haber verdik. Arkasından ise itfaiye ekiplerine haber verdik. Sıkışan kişiyi kurtaramadık" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:25 Kaynak: İHA
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