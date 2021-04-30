ANTALYA'DA KONTROL NOKTALARI SAKİN - Son Dakika

Turizm kenti Antalya'nın giriş ve çıkışlarının sakinliği dikkati çekti.

Uygulama yapan ekipler ise tüm araçları tek tek inceleyip seyahat izin belgesi kontrolü yapıyor.

17 günlük tam kapanma nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaya turizm kenti Antalya da çoğunlukla uyuluyor. Kente giriş yapılan tüm noktalara yerleştirilen jandarma, polis, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri kente giriş yapmak isteyen tüm araçları tek tek arıyor. Sürücülere ve araçta bulunan yolculara kimlik kontrolü yapan ekipler, nereden geldiklerini ve izin belgelerini soruyor. Tüm belgeleri ibraz edenlerin girişine izin verildiği kontrol noktalarının ise sakin olduğu dikkati çekti.

Kontrol noktasından geçen Mehmet Bulut, izin belgesini gösterip kimlik kontrolünün ardından kente giriş yaptı. Ankara'dan geldiğini belirten Bulut, her noktada durdurduklarını ve geçen yıla göre kısıtlamanın daha sıkı olduğunu söyledi.

Burdur'dan gelen Baysal Doruk, "Bugün ilk defa dışarı çıktım ve kontrol noktasına denk geldim. Bence bu kadar sıkı tutulması memnun edici" dedi.