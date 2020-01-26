Antalya'da kontrolden çıkan kamyonet kafeteryaya girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kontrolden çıkan kamyonet kafeteryaya girdi - Son Dakika

Antalya'da kontrolden çıkan kamyonet kafeteryaya girdi

6 saat önce

Antalya'da kontrolden çıkan kamyonetin kafeteryaya girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da kontrolden çıkan kamyonet kafeteryaya girdi, System.String[]

Antalya'da kontrolden çıkan kamyonetin kafeteryaya girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesinde Mehmet Aktaş'ın kullandığı 50 SK 051 plakalı kamyonet, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki kafeteryaya girdi.

Kazada sürücüler hafif yaralanırken, olay sırasında müşteri bulunmayan iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Videoda, hal içindeki yan yolda ilerleyen kamyonet ile hale giriş yapan hafif ticari aracın çarpıştığı ve kamyonetin sağa sola savrulduktan sonra iş yerine girdiği görülüyor.

Mehmet Aktaş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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