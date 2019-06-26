Antalya'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Kumuluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:08 Kaynak: İHA
'nın Kumuluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Göksu
Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca
ilçe merkezine seyir halindeyken direk hakimiyetini kaybeden Zafer Yılmaz
(47) idaresindeki 34 SA 2631 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Gavur Deresi'ne uçtu. Kendi imkanlarıyla dere yatağından çıkan Zafer Yılmaz, 112 acil ekipleri tarafından kontrol amaçlı olarak Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kumluca birimi itfaiye ekipleri tarafında dere yatağından çıkarıldı. - ANTALYA
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