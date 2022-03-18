ANTALYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL FIRINA DALDI - Son Dakika
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ANTALYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL FIRINA DALDI

18.03.2022 17:04

Antalya'da otomobil, içeride çalışan ve müşterilerin olduğu sırada fırına daldı.

Antalya'da otomobil, içeride çalışan ve müşterilerin olduğu sırada fırına daldı. Otomobilin içeri girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 P 2051 plakalı otomobil, kavşak sisteminden dönüş yapmak isterken kontrolden çıkıp, kavşak kenarındaki bir fırına girdi. Araçtan inen kadın sürücünün büyük şok yaşadığı görüldü. Masaların kapıya uzak olması, can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Aracın kontrolden çıkması ve fırına girmesi, içeride oturan müşterinin panikle ayağa kalktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir müşterinin üzerine araç gelmesine rağmen telefonla konuşmaya devam etmesi, görüntülere yansıdı. Kaza sonrası fırında maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL FIRINA DALDI
ANTALYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL FIRINA DALDI
ANTALYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL FIRINA DALDI

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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı

Muratpaşa, Otomobil, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL FIRINA DALDI - Son Dakika


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