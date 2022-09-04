Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin - Son Dakika
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Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin

04.09.2022 11:41

Antalya'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza yerine gelen ağabeyi, "Komiserim Efe'yi kaldırın, annem görmesin. Ne olur kaldırın. Daha bugün maaşını aldı. Bana abi sana ne alayım dedi" sözleriyle yürek yaktı.

Dün gece sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi üzerinde Ali Efe Uçak (17) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Genç sürücü kazada hayatını kaybetti, abisinin sözleri yürekleri dağladı

"NE OLUR ANNEM GÖRMESİN"

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan gencin abisinin, "Efe, Efe! Komiserim Efe'yi kaldırın. Annem görmesin. Ne olur kaldırın. Daha bugün yeni maaşını aldı, bana gelerek sana ne alayım dedi" demesi adeta yürekleri dağladı.

Genç sürücü kazada hayatını kaybetti, abisinin sözleri yürekleri dağladı

Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Uçak'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin - Son Dakika
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