Antalya'da konut satışlarında sadece Haziran ayında yüzde 122,9'luk artış yaşandı - Son Dakika

Antalya'da konut satışlarında sadece Haziran ayında yüzde 122,9'luk artış yaşandı

TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre, Antalya'da konut satışlarında yüzde 122,9'luk artış yaşandı.

TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre, Antalya'da konut satışlarında yüzde 122,9'luk artış yaşandı. Yabancılara yapılan konut satışlarında Haziran ayında ilk sırayı İstanbul alırken, İstanbul'u 277 konut satışı ile Antalya takip etti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak, 190 bin 12 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul' 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu.


Antalya 4. sırada yer aldı


Antalya'da da 2019 yılının Haziran ayında 3 bin 390 konut satılırken, bu sene Haziran ayında ise yüzde 122,9 oranında artarak, 7 bin 555 konut satıldı. Antalya, 7 bin 555 konut satışıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta'da 2019 yılı Haziran ayında 313 konut satılırken, bu yıl Haziran ayında yüzde 188,5 oranında artarak, 903 konut satıldı. Burdur'da ise geçen yıl Haziran ayında 160 konut satılırken, bu yıl Haziran ayında yüzde 256,3 oranında artarak, 570 konut satıldı.


Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 azalarak, bin 664 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında bu yıl Haziran ayında ilk sırayı 730 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 277 konut satışı ile Antalya, 180 konut satışı ile Ankara, 65 konut satışı ile İzmir ve 57 konut satışı ile Mersin izledi. - ANTALYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da konut satışlarında sadece Haziran ayında yüzde 122,9'luk artış yaşandı - Son Dakika Ekonomi
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