Antalya'da konut satışlarında yüzde 25'lik artış - Son Dakika

TÜİK'in 2020 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerine göre, geçen yıl Ağustos ayında 4 bin 814 konut satılan Antalya'da bu yılın Ağustos ayında yüzde 25,7 oranında artışla 6 bin 50 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ise Antalya, 784 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

Antalya'da 2019 Ağustos ayında 4 bin 814 konut satılırken, 2020 Ağustos ayında yüzde 25,7 oranında artarak 6 bin 50 konut satıldı. Konut satışlarında 2020 Ağustos ayında Antalya 6 bin 50 konut satışı ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra en fazla konut satılan 5. il oldu.

Isparta'da geçen yıl Ağustos ayında 661 konut satılırken, bu yıl Ağustos ayında yüzde 31,5 oranında artarak 869 konut satıldı. Burdur'da geçen yıl Ağustos ayında 280 konut satılırken, bu yıl Ağustos ayında yüzde 55 oranında artarak 434 konut satıldı.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 artarak 3 bin 893 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2020'de ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 784 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara, 148 konut satışı ile Mersin ve 133 konut satışı ile Yalova izledi. - ANTALYA