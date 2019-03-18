Son Dakika Haberleri: Antalya'da Konya Rüzgarı Esti

Antalya'da Konya Rüzgarı Esti

2 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Kültür Konserleri'nde Konya rüzgarı esti.

Antalya'da Konya Rüzgarı Esti, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi Kültür Konserleri'nde Konya rüzgarı esti. Sevilen sanatçı Nursaç Doğanışık, en sevilen Konya türkülerini seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de konseri izledi

AKM'de düzenlenen konserde Konya türküleri seslendirildi. Sevilen sanatçı Nursaç Doğanışık birbirinden güzel Konya türkülerini Antalyalılar ve Antalya'da yaşayan Konyalılar için seslendirdi. Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de izledi. Başkan Türel, sanatçı Nursaç Doğanışık ve Konyalılar Dernek Başkanı Süleyman Üre'ye çiçek takdim etti.

Ne olursan ol yine gel

Kendisinin de dededen Konyalı olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Biz Konya kökenliyiz. Dedem 7 yaşında Konya'dan gelmiş. Ben öz Konyalıyım. Ben de keyifle dinledim sanatçımızı. Sözlerimi Mevlana'nın sözleriyle noktalamak isterim. "Ne olursan ol yine gel" dedi. Konyalılar Dernek Başkanı Süleyman Üre de Başkan Türel'e teşekkür ederek plaket takdim etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Menderes Türel, Antalya, Konya, Güncel
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