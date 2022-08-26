Antalya 'da Konyaaltı Sahili ile Beldibi açıklarında bulunan yakıt gemisinin bacasından kaynaklı çıkan yangın mürettebat tarafından büyümeden söndürüldü.

Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Beldibi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YAKIT GEMİSİNDEKİ YANGIN MÜRETTEBAT TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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