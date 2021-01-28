Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde güneşli hava keyfi - Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Kentte dün etkili olan gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış, yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın 15, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, bazı vatandaşlar sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Konyaaltı Sahili'ne gelenler, plajda güneşlendi. Bisiklet sürüp, yürüyüş yapanların yanı sıra bazı vatandaşlar kitap okudu, çocuklarıyla oynadı.

Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanan kentte, vatandaşlar sahillerde güneşli havanın keyfini çıkardı.