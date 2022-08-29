Antalya'da engelli bireyler, engelsiz plajda deniz keyfi yapıyor - Son Dakika
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Antalya'da engelli bireyler, engelsiz plajda deniz keyfi yapıyor

29.08.2022 12:28
Antalya'da engelli bireyler, engelsiz plajda deniz keyfi yapıyor

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde oluşturulan engelsiz plaj, fiziksel engelli bireylerin keyifle ve güvenle denize girmesine imkan sağlıyor.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde oluşturulan engelsiz plaj, fiziksel engelli bireylerin keyifle ve güvenle denize girmesine imkan sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı engelli insanların rahat bir şekilde denize girebilmeleri için Konyaaltı Sahili'nde engelsiz plaj hazırlandı.

Yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar, duşlar ve özel soyunma kabinlerin yer aldığı plajda, engelli bireyler cankurtaran ve görevli personel yardımıyla asansör sistemi ya da özel rampalı platform ile kolay bir şekilde denize giriyor. Tüm yaş grubuna hitap eden plajdan, engelli bireyler ücretsiz olarak faydalanıyor. Güneşin ve denizin tadını çıkaran engelli bireyler bu hizmetten oldukça memnun.

Bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorluk çeken Zeynep Kubilay, plajdaki imkanlar sayesinde denize rahatlıkla girebildiğini söyledi.

Akülü sandalye kullandığını ve rampalı platform sayesinde sahile inebildiğini anlatan Kubilay, "Şezlongları, asansör sistemi ve duşları bizlere uygun ve kolaylık sağlıyor. Personel bizimle yakından ilgili. Çok memnunum." dedi.

Yürüme engeli bulunan Tayfun Jüpiter de engelsiz plajda güvenle deniz keyfi yapabildiğini kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da engelli bireyler, engelsiz plajda deniz keyfi yapıyor - Son Dakika

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