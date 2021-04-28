Antalya'da kooperatif kuran girişimci kadınların yetiştirdiği doğal ürünler ilgi görüyor - Son Dakika

Antalya'da 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşen girişimci kadınlar, el birliğiyle ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Girişimci Ayten İnce'nin öncülüğünde bir araya gelen 7 kadın, 8 ay önce 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Kooperatife üye kadın sayısı kısa sürede 58'e yükseldi. Kooperatif bünyesinde Antalya'nın Korkuteli ve Konyaaltı Çakırlar Mahallesi ile Burdur'un Bucak ilçelerinde çiftlik kuruldu.

Bu çiftliklerde üretilen doğal ürünler ise kent merkezindeki belli noktalarda kurulan stantlarda tüketiciye sunuldu. Bu stantları "organik" üretilen süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzelerin yanında el emeği ürünler süsledi.

Ürünlerin ilgi görmesi ile kısa sürede büyüyen kooperatif, üye olmadıkları halde destek veren çok sayıda kişi sayesinde bir işletmeye dönüştü.

Çilek hasadı başladı

Girişimci kadınlar, 6 ay önce de çilek yetiştirmek için kolları sıvadı.

Bir kooperatif üyesinin Serik ilçesindeki 5 dönümlük serasına çilek tohumları eken kadınlar, bahar aylarının ilk günlerinde olgunlaşmaya başlayan ürünlerin hasadına başladı.

Rekoltesiyle yüz güldüren çilekleri imece usulü toplayan kooperatif üyeleri, kilogramını 10 liradan sattıkları çileklerden iyi bir gelir elde etmenin sevincini yaşıyor.

Kooperatif Başkanı Ayten İnce, AA muhabirine, kooperatifin, taze süt ve süt ürünlerinin yanında organik meyve, sebze üretimi, el emeği ürünler üzerine çalışmaya başladığını söyledi.

Ev hanımlarının ilgi gösterdiği kooperatifin kadınlar için önemli bir gelir kapısı haline geldiğini ifade eden İnce, Antalya'nın birçok ilçesinden kadın girişimcilerin kooperatif bünyesinde bulunduğunu belirtti.

Çilek tohumlarını toprakla buluşturdukları seradan bu sezon yaklaşık 10 ton ürün elde ettiklerini bildiren İnce, yetiştirdikleri ilk ürünün hasadını yapmanın kendileri için özel bir an olduğunu dile getirdi.

İnce, "Çünkü 6 ay önce başladığımız bir hikayede 6 ay sonra bu noktadayız. Bunları toplamak harika bir adım bizim için. Tüm kadınlarla el ele verdik, ağır adımlarla da olsa çok muntazam şekilde ilerliyoruz. Daha çok büyüyerek kadınlarımıza daha çok iş kapıları açmak istiyoruz." diye konuştu.

-"Bir araya gelin ve birlikte hareket edin"

Kadınları evlerinden çıkarıp üretken hale getirmeyi hedeflediklerini anlatan İnce, kadınların mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kooperatifçiliğin üyelerin birbirini destekleyerek büyüyebileceği harika bir sistem olduğunu söyleyen İnce, "Bu sistemle ilgili eğitimleri devletimiz veriyor. Ticaret İl Müdürlüğümüzden belediyelerimize kadar hepsi bizlere destek veriyor. Biz ayakta kalıyorsak bir şeyler yapıyorsak onların da desteğiyle yapıyoruz. Tüm kadınlara sesleniyorum; lütfen bir araya gelin ve birlikte hareket edin." ifadelerini kullandı.

İnce, tarihi Kaleiçi bölgesinde bir bina kiraladıklarını ve burada kadın elinin değdiği tüm ürünlerin satışını yapacaklarını kaydetti.

-"Kooperatifin desteği kadınları ayakta tutuyor"

Kooperatif üyesi İlkay Eşsiz de kadın dayanışmasıyla kurulan kooperatifin büyük ilerleme katettiğini vurguladı.

Çok güzel işler başardıklarını belirten Eşsiz, "Ekip olarak el ele vererek bu oluşumu daha da yükseklere taşıyacağız. Bizim için en önemlisi doğru yolda doğru adımlar atarak kadınları topluma kazandırmak. Hep birlikte başarmak ve evlatlarımıza örnek olmak istiyoruz. Üreten çalışmak isteyen kadınlar, gelin birlik olalım birlikten kuvvet doğar." diye konuştu.

Fatma Nazan Gökbaba ise arkadaşı sayesinde kooperatiften haberdar olduğunu aktardı.

Kooperatifteki gördüğü güzelliklerin kendisini üye olmaya yönelttiğini anlatan Gökbaba, "Kadınların hayatına dokunmak, onları hayata kazandırmak, en önemlisi emekleriyle kazançlarını sağlamak beni çok etkiledi. Burada bulunan her kadın ne yaşamış olursa olsun bu kooperatifin desteğiyle hayatta kalmayı başarıyor. Ben de buna destek verip çok güzel işler başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.