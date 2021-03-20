Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası - Son Dakika

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası

20.03.2021 12:08

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiasıANTALYA'da kimliği belirsiz kişi çalılık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi.

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi çalılık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise duruma tepki göstererek şahsın bulunup cezalandırılmasını istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin çalılık alanda hareketlerini uzaktan gören çevredekiler, durumdan şüphelenerek yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin iddiaya göre köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip duruma müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören kişinin ıslak pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun' dediği şüpheli ise eline aldığı taşı göstererek 'Git buradan' diye bağırdı.

Görüntüleri izleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise duruma tepki göstererek şahsın yakalanması ve yargılanması için suç duyurusunda bulundu. Bu olayları gerçekleştiren kişilerin artık ceza alması gerektiğini söyleyen Yanık, 'Dün Antalya'da yine iğrenç bir olay yaşandı. Köpek 5- 6 aylık bir yavru. Şahsın görüntüleri isimsiz olarak ihbar geldi. İzlemeye devam edemedik. Ancak görüntülerde köpek ve şahsın yüzü alelade gözüküyor. Bu işi her zaman yaptığı çok belli. Bu konuyla ilgili diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce çıkması gerektiğini savunan Yanık, 'İnsanlar bir ceza almayacağını bildiği için kendileri ceza kesmeye çalışıyorlar. Böyle durumlarda darbeden kişiler yargılanıyor ama tecavüzcüler yargılanmıyor. Bir anca önce Hayvan Hakları Yasası'nın çıkmasını istiyoruz. Yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyoruz. Türk Ceza Kanunu'na göre de bu durum suç sayılıyor ama böyle durumlarda bu kişiler hakkında iddianame hazırlanmıyor ve para cezası ile serbest bırakılıyor. Çok üzüntülüyüm. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) -

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası
Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası
Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası
Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası - Son Dakika


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