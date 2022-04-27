Antalya'da köpeğini kamyonun arkasına bağlayan sürücü hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da köpeğini kamyonun arkasına bağlayan sürücü hakkında işlem yapıldı

27.04.2022 18:02
Antalya'da köpeğini kamyonun arkasına bağlayan sürücü hakkında işlem yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, küçükbaş hayvanlarının nakliyesi sırasında köpeğini kamyonun arkasına zincirle bağlayarak yolculuk yaptıran sürücü hakkında işlem yapıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, küçükbaş hayvanlarının nakliyesi sırasında köpeğini kamyonun arkasına zincirle bağlayarak yolculuk yaptıran sürücü hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kamyonuyla Gazipaşa'ya 50 kilometre uzaklıktaki Çayıryakası Yaylası'na küçükbaş hayvan taşıyan sürücü, köpeğini de kamyonun arkasına zincirle bağladı.

Diğer sürücüler bu görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

İzleyenlerin tepkisini çeken görüntü sonrası Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sürücünün M.A. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişi hakkında 5199 sayılı kanuna göre sahibi olduğu köpeğe işkence yapmak ve zalimce muameleden dolayı işlem uygulandı.

YORUMLAR
500
KAMYONUN ARKASINA BAĞLADIĞI KÖPEKLE YOLCULUK YAPAN SÜRÜCÜYE TEPKİ KAMYONUN ARKASINA BAĞLADIĞI KÖPEKLE YOLCULUK YAPAN SÜRÜCÜYE TEPKİ Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı

Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da köpeğini kamyonun arkasına bağlayan sürücü hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:01 Altının kilogram fiyatı 905 bin liraya düştü!
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 18:14:55. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da köpeğini kamyonun arkasına bağlayan sürücü hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement