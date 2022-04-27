Antalya'da köpeğini kamyonun arkasına bağlayan sürücü hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, küçükbaş hayvanlarının nakliyesi sırasında köpeğini kamyonun arkasına zincirle bağlayarak yolculuk yaptıran sürücü hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kamyonuyla Gazipaşa'ya 50 kilometre uzaklıktaki Çayıryakası Yaylası'na küçükbaş hayvan taşıyan sürücü, köpeğini de kamyonun arkasına zincirle bağladı.

Diğer sürücüler bu görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

İzleyenlerin tepkisini çeken görüntü sonrası Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sürücünün M.A. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişi hakkında 5199 sayılı kanuna göre sahibi olduğu köpeğe işkence yapmak ve zalimce muameleden dolayı işlem uygulandı.