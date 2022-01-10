Üye Girişi
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü - Son Dakika

Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü

10.01.2022 18:09
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü

Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, iddiaya gör,e sokak köpeklerinin bakımını yaptığı kulübeyi yıkmaya çalışan yaşlı adamın saldırısı sonucu baltayla kafasından yaralandı.

Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, iddiaya gör,e sokak köpeklerinin bakımını yaptığı kulübeyi yıkmaya çalışan yaşlı adamın saldırısı sonucu baltayla kafasından yaralandı. Yaşlı adama 2 ay ev hapsi verilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2985. Sokak'ta müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Müstakil evin sahibi 73 yaşındaki Kazım T, kamulaştırmanın ardından başka bir adrese taşındı ve evini Melih Akçelik'e kiraya verdi. Melik Akçelik, burada Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Çavuş ve diğer hayvanseverlerle birlikte yaralı sokak hayvanlarının bakımını yapmaya başladı. Geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra eve gelen Akçelik ve Çavuş, iddiaya göre hayvanların tedavisinin yapıldığı kulübenin baltayla Kazım T. tarafından yıkılmaya çalışıldığını gördü. Faruk Çavuş, yaşlı adamı ve yanındaki eşine uyarılarda bulundu. Kazım T'nin devam etmesi üzerine Faruk Çavuş, yaşananları cep telefonu kamerası ile kayda almaya başladı. İddiaya göre, Kazım T'nin eşi sopa ile Faruk Çavuş'un eline vurunca telefon yere düştü. Yine iddiaya göre Çavuş telefonunu yerden almaya çalışırken Kazım T., baltayla Çavuş'un kafasına vurdu. Başından yaralanan Faruk Çavuş, özel bir hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede kalan ve başına dikiş atılan Çavuş, bugün taburcu oldu.

Yaşananlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın elinde baltayla kapıyı ve camları kırması, baltayı göstermesi ve Faruk Çavuş'un üstüne yürümesi yer aldı. Bugün hastaneden taburcu olan Faruk Çavuş, hayvanseverlerle birlikte yeniden hayvanlarını beslemeye ve bakımını yapmaya devam etti.

"Baltayla kafama vurdu"

Kütükçü Mahallesi'nde arkadaşlarının evinde izin alarak hayvanları beslediklerini kaydeden Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Çavuş, "Orada oda gibi iki noktada sakat ve bakıma ihtiyacı olan hayvanların bakımını yapıyoruz ve kullanıyoruz. Cuma günü gittiğimizde eli baltalı bir kişi geldi, yuvaları dağıtmaya kalktı. Biz de yaşlı olduğu için uzak kaldık, müdahale etmemeye çalıştık. 'Dayı yapma' dedik. Devam edince biz de telefonla video olmaya başladık ama şahsın eşi elimdeki telefonu sopayla düşürdü. Telefonu almaya çalışırken şahıs baltayla kafama vurdu. Ağır yaralandım, 3 gündür yoğun bakımdaydım. Hayvanlara yaptığımız iyilik karşılığında hayatta kalmış olabiliriz. Arkadaşım şahsın elindeki baltayı tutunca hayatta kaldım" dedi.

"Şahıstan davacı ve şikayetçiyim"

Şahısla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını kaydeden Faruk Çavuş, "Orayı arkadaşımız 2 yıllığına kiraladı. Biz hayvanlarımıza bakmaya devam edeceğiz. Şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Tüm haklarımızı kullanacağız. Biz hayvanseveriz. Arkadaşım da kafasından hafif yaralı. Eğer o arkadaşım olmasaydı ben gitmiştim" diye konuştu.

"30 yıldır orada yaşadık, yıkım kararı aldırdık"

Faruk Çavuş'u yaralayan Kazım T'nin kızı Ayşegül T. ise, olayın gerçekleştiği andan bu yana maddi ve manevi olarak sarsıntı içinde olduklarını dile getirdi. Olayın yaşandığı evin kendilerinin olduğunu ve 1991 yılından bugüne çocukluğunun geçtiğini belirten Ayşegül T, "Etimizle tırnağımızla bu evi yaptık. Babam o gün oraya belediyeden aldığı evrak karşılığında gelip diktiği ağaçları söktü, bunun karşılığında sürekli olaylar yaşıyoruz. Bizde hayvan canlısı insanlarız. Evimiz etrafında zaten kümes ve barınaklar var. Bize yapılan haksızlığın karşısında nereye başvurduysak sonuç alamadık. Sonunda 26 Ocak 2022 tarihinde yıkım kararını kendi ellerimizle aldırdık. Görüntülerin aslı bu şekilde değil. Hiçbir canlıya zarar vermedik. Her insan kavga anında kendini savunur. Babamın elinde kesici bir alet vardı, arbede esnasında kimse görmedi babamın o şahsın kafasına balta geçirdiğini. 32 yıllık komşularım her şeyi biliyor. Onlar bile buraya çocuklarını getiremiyor" dedi.

"Biz de şikayetçiyiz"

Kiracının alt kiracısının olamayacağını söyleyen Ayşegül T, kira bedelini de uzun süredir alamadıklarını öne sürdü. Babasının 2 ay ev hapsi cezasına çarptırıldığını ifade eden Ayşegül T, "O videonun şiddetli bölümüne bakılıyor, ilk bölümüne bakılmıyor. Babam şu an evinde, pişmanlığı var, o da karşıdaki kişinin sağlığına neden olduğu için. Kendi eviyle ilgili pişmanlığı yok. Biz de hukuki süreci başlattık, biz de şikayetçiyiz. O evde çocukluğum geçti" diye konuştu.

"Kınıyoruz"

Hastane çıkışı Faruk Çavuş'a destek olmaya gelen hayvanseverler adına konuşan Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Paraf, yaşanan olaydan derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Çok üzücü bir durum. Sokak hayvanlarının durumu zaten kötü, bir de onları korumaya çalışan insanların darp edilmesi, şiddet edilmesi kötü bir durum. Bu olayı kınıyoruz. Bu gibi olayın hiçbir yerde olmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü

YORUMLAR
500

Hayvan Hakları, Ay Yıldız, Antalya, Çavuş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü - Son Dakika


Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı         
23:53
Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül itirafı: Ziyarete gitmedim Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül itirafı: Ziyarete gitmedim         
23:14
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
23:07 AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
22:51 Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler
22:36 Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı
22:15 Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'den itiraf: Sözlümdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 00:08:26. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement