Antalya'da "Köpek Parkı" açıldı - Son Dakika
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Antalya'da "Köpek Parkı" açıldı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde köpeklerin sahipleriyle keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla "Köpek Parkı" açıldı.

Antalya'da

Antalya'nın Alanya ilçesinde köpeklerin sahipleriyle keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla "Köpek Parkı" açıldı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, köpeklerin sahipleriyle şehir ortamında özgürce hareket edip, keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla planladığı "Köpek Parkı"nın yapımını tamamladı.

Hacet Mahallesi Akçalıoğlu Parkı'nda 420 metrekarelik alanda kurulan park içerisinde ahşap eğitim parkurları ve köpek tuvaleti bulunuyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, hayvanların da mutlu bir şehir ortamında yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

Uyar açıklamasında "Evcil dostlarını yürüyüşe çıkaran vatandaşlarımızın ve hayvan dostlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri bir alanı Alanya'da bir ilke imza atarak hayata geçirdik. Hayvan dostlarımız için bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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