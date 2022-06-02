Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı

02.06.2022 14:19
Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, komşusunun emanet bıraktığı köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, komşusunun emanet bıraktığı köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Gebiz Mahallesi'nde yaşayan Bekir Koç, bir süreliğine evden ayrılan komşusunun emanet bıraktığı kangal cinsi köpeği beslemeye başladı. Köpeğin saldırısına uğrayan Koç, boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalesi yapılan Koç'u Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

Köpek ise Serik Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

YORUMLAR
500
Antalya'da inşaatçı cinayeti sanığı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Antalya'da inşaatçı cinayeti sanığı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Antalya'da 33 bin 353 meslek lisesi öğrencisine kitap hediye ediliyor Antalya'da 33 bin 353 meslek lisesi öğrencisine kitap hediye ediliyor
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:48 Emine Erdoğan, geri dönüşüm kutularının yaygınlaşmasını istedi: Söyleye söyleye başaracağız
13:46 Demet Şener'in evine astığı tablo sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı yorumu yaptı: Edep kalmadı
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:22:32. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement