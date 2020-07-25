Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika

Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin 'boğulan birisi' olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı.

Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu, System.String[]

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin 'boğulan birisi' olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenler, 20 metre açıkta beyaz renkli bir şeyin suda hareketsiz olduğunu gördü. Denizde yüzenlerden birinin boğulmuş olabileceğini düşünenler durumu cankurtarana haber verdi. Hızla bölgeye giden cankurtaran, suyun üzerinde hareketsiz duran cismin, camgöz cinsi bir köpekbalığına ait olduğunu gördü ve öldüğünü belirledi. Yüzgecinden sürükleyerek kıyıya çıkarılan köpekbalığının, 2 metre olduğu görüldü.Vatandaşlar kıyıda olup biteni meraklı gözlerle izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti.


Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 05:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika
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