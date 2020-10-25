Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası - Son Dakika

Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası

25.10.2020 15:15
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası, System.String[]

ANTALYA'da, yazlıkçıların ve belediyelerin dağlık alana bıraktığı öne sürülen köpeklere, hayvanseverler bakmaya çalışıyor.

ANTALYA'da, yazlıkçıların ve belediyelerin dağlık alana bıraktığı öne sürülen köpeklere, hayvanseverler bakmaya çalışıyor. Hayvanlara yemek ve su veren Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Köpeklerin kulaklarında küpeler var ancak bu küpeler sahte" dedi.

Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi mevkisinde bulunan sokak hayvanları, aç ve susuz kalıyor. İddiaya göre, yazlıkçıların hastalanan hayvanlar ile belediyelerin bakım evlerinde tutmadığı köpekler, bölgeye bırakılıyor. Bölge halkı da hayvanlara yeterince bakamayınca hayvanlar, aç ve susuz kalıp, telef oluyor. Bölgeye giderek, hayvanlara yemek ve su desteğinde bulunan Antalya Candost Derneği'nin üyeleri, köpeklerin kulaklarında bulunan küpelerin sahte olduğunu belirtti. Vücutlarında yaralar olan 2 sokak köpeği ise dernek üyeleri tarafından alınarak, tedavi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, daha önce de aynı bölgeden birçok hayvanı alıp, sahiplendirdiklerini söyledi. Yanık, "Daha önce yaptığımız çalışmalar, bugün gördüğümüz üzere bir çare olmadı. Çünkü hayvanlar belediyeler ve bölgedeki yazlıkçılar tarafından atılmaya devam ediliyor. Hayvanlar bölge halkı tarafından beslenmiyor, açlık ve hastalık sebebiyle rezil durumdalar. Kulaklarında yeşil renkli ancak olamayacak kayıt numaralı küpeler mevcut. Bu numaralar, belediyenin bakımevine giren ve kısırlaştırıldıktan sonra salınmadan evvel kayıt altına alınan hayvanın kayıt numarasını ifade eder" dedi.

Bu problemin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Yanık, "Küpelerde yazan numaralar 9 basamaklı. Ülkemizde hiçbir bakımevinde, kısırlaştırma yapıp kayıt yapmış yani bu rakama ulaşabilmiş bir bakımevi yoktur. 115 milyon 121 bin 447 kayıt numarası ile başlayan 9 basamaklı bu küpeler sahte. Valilik kanalı ile bu kayıtların ve küpelerin takibinin yapılarak sorumluların tespit edilmesini talep ediyoruz. Geçen hafta Antalya Sarısu mevkisinde de aynı küpelere sahip, kısırlaştırılıp hemen akabinde salınmış ve enfeksiyon kapmış köpekler bulundu. Bir an evvel bu problemin çözülmesi gerekmekte" diye konuştu.


Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası

Sokak Hayvanları, Konyaaltı, Antalya, Arife, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası - Son Dakika

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