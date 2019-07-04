Son Dakika Haberleri: Antalya'da köpeklerin fırçalı ve buzdolaplı serinliği
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Antalya'da köpeklerin fırçalı ve buzdolaplı serinliği

1 saat önce

Antalya'da aşırı sıcaklardan etkilenen köpeğin, bir akaryakıt istasyonundaki otomatik otomobil yıkama fırçasında yıkanması renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da köpeklerin fırçalı ve buzdolaplı serinliği, System.String[]
Antalya'da aşırı sıcaklardan etkilenen köpeğin, bir akaryakıt istasyonundaki otomatik otomobil yıkama fırçasında yıkanması renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yaşayanlar ve turistler, denizde ve havuzlarda serinliyor. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. Aşırı sıcaklardan etkilenen köpeğin, bir akaryakıt istasyonundaki otomatik otomobil yıkama fırçasında yıkanması renkli görüntüler oluşturdu. Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek ise içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi. Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Öte yandan, kentte dün de sıcaktan bunalan bir köpeğin, market önündeki içecek dolabının kapısını kafasıyla açarak içeri girip serinlediği görülmüştü. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
Antalya, Güncel
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