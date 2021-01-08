Antalya'da köpeklerini döven kadın hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

Antalya'da iki köpeğini döven kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının biri tasmalı iki köpeği dövdüğü görüntülerin yer alması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Görüntülerdeki kişinin Güzelbağ Mahallesi'nde oturan T.S. olduğunun tespit edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu kişi, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ve hayvansever olduğunu belirtti. Kendisine ait 2 hayvanın kediye saldırdığını, kediyi kurtarmak ve sonrasında saldırının devam etmemesi için bu davranışı yaptığını bildirdi. Cumhuriyet Savcısına konu hakkında bilgi verildi. 'Mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatıldı. T.S'nin şüpheli olarak ifadesinin alınması talimatı alındı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından konunun gereği yapılmaktadır."