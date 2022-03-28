Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti

28.03.2022 16:14

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba ise hastane bahçesinde gözyaşlarına boğulurken, yakınları teselli etti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 5 mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Yakınları sarılarak teselli etti

23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, bugün hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba Murat Pınar hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Acılı babayı yakınları sarılarak teselli etti. Cenazenin ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi. - ANTALYA

Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti
Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti

YORUMLAR
500
Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba-oğlu ölüm ayırdı Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba-oğlu ölüm ayırdı Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Bulgarlar, Ramazan alışverişi için Edirne'ye geldi! Dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:30:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mahra'nın ölüm haberini alan babayı yakınları teselli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement