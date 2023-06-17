Antalya'da korkunç kaza: Karı-koca ve torunları hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da korkunç kaza: Karı-koca ve torunları hayatını kaybetti

Antalya'da korkunç kaza: Karı-koca ve torunları hayatını kaybetti

17.06.2023 02:20

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı-koca ve torunları hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kazada sürücü Muharrem Ertör yaşamını yitirirken, eşi Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen de kurtarılamadı. Sürücü Erhan Deniz gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı- koca ile torunları yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Elmalı yolu Beğiş Yaylası Öközgözü mevkisinde meydana geldi. Erhan Deniz yönetimindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil, Muharrem Ertör (60) yönetimindeki 07 L 9456 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Muharrem Ertör ile aynı otomobilde bulunan Gülten Ertör (59), Berra Türkmen (8), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) ve diğer otomobilin sürücüsü Erhan Deniz ile aynı araçta bulunan Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10) ve Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Muharrem Ertör'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan eşi Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 9 kişi ise Elmalı ve Korkuteli'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Sürücü Erhan Deniz, hastanedeki tedavisi sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Korkuteli, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Antalya'da korkunç kaza: Karı-koca ve torunları hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da korkunç kaza: Karı-koca ve torunları hayatını kaybetti - Son Dakika
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