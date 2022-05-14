Antalya'da korkunç olay - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da korkunç olay

14.05.2022 00:57
Antalya'da korkunç olay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde psikolojik problemleri olduğu bildirilen M.G. isimli kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızı Betül G.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde psikolojik problemleri olduğu bildirilen M.G. isimli kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızı Betül G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Feci olayın ardından anne, jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2 yaşındaki bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Mersiye G. (25) isimli genç kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.'yi karnından 2 ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.

Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işyerine giden genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ve Orhan G.'nin eve gelmesinin ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anne gözaltında

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.'nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı Antalya'da kan donduran olay! 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı Betül bebek bıçaklanmış olarak ölü bulundu, anne gözaltına alındı Betül bebek bıçaklanmış olarak ölü bulundu, anne gözaltına alındı

Jandarma, Manavgat, Sarılar, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da korkunç olay - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 01:32:24. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da korkunç olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement