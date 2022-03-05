Antalya'da korkunç olay! Eşe Aktaş'ı takip edip sırtından bıçakladı! 'Başkasına benzettim' dedi - Son Dakika
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Antalya'da korkunç olay! Eşe Aktaş'ı takip edip sırtından bıçakladı! 'Başkasına benzettim' dedi

05.03.2022 13:47

Antalya'da, otelde çalışan ve işe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen E.K tarafından sırtından bıçaklandı. Bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da önceki gün saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 531 Sokak'ta E.K., oteldeki işine gitmek üzere evinden çıkıp, kaldırımda yürüyen Eşe Aktaş'ı takibe aldı. Bir süre yürüyen Aktaş'ın arkasından yaklaşan E.K., cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Aktaş'ı sırtından yaralayıp kaçtı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Aktaş'ın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Aktaş, çağırılan sağlık ekibince ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Operasyon düzenleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

İşe giden kadını sırtından bıçaklayan şahsın savunması tüyler ürpertti: Başkası zannettim

"BAŞKA BİRİNE BENZETTİĞİM İÇİN BIÇAKLADIM"

İfadesinde Eşe Aktaş'ı çöplerden atık toplayan birine benzettiği ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçakladığını öne süren E.K., "Bu yüzden takip edip bıçakladım" dedi.

O ANLAR KAMERALARDA

Öte yandan E.K.'nin, Eşe Aktaş'ı takip etmesi ve sırtından bıçakla yaralaması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polisteki sorgusu süren E.K., adliyeye sevk edilecek.

İşe giden kadını sırtından bıçaklayan şahsın savunması tüyler ürpertti: Başkası zannettim
İşe giden kadını sırtından bıçaklayan şahsın savunması tüyler ürpertti: Başkası zannettim
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Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da korkunç olay! Eşe Aktaş'ı takip edip sırtından bıçakladı! 'Başkasına benzettim' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da korkunç olay! Eşe Aktaş'ı takip edip sırtından bıçakladı! 'Başkasına benzettim' dedi - Son Dakika
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