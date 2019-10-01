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Antalya'da korkunç ölüm...Arabanın çarptığı yaşlı adam yere düştüğü anda başka bir araç üstünden...

1 saat önce

Antalya'da korkunç ölüm...Arabanın çarptığı yaşlı adam yere düştüğü anda başka bir araç üstünden geçti Antalya'da yaşlı adamın inanılmaz ölümü Otomobilin çapıp düşürdüğü adamın üzerinden geçip ölümüne sebep oldu Olay yerinden kaçan sürücü aranıyorANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Antalya'da korkunç ölüm...Arabanın çarptığı yaşlı adam yere düştüğü anda başka bir araç üstünden geçti

Antalya'da yaşlı adamın inanılmaz ölümü

Otomobilin çapıp düşürdüğü adamın üzerinden geçip ölümüne sebep oldu

Olay yerinden kaçan sürücü aranıyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın bir otomobilin hafif şekilde çarpması sonucu yere düştüğü anda bir başka araç yerdeki adamın üzerinden geçti. Talihsiz adam olay yerinde ölürken, çarpmanın ardından durmayıp olay yerinden kaçan sürücü aranıyor.

Olay bugün akşam saatlerinde Alanya'nın avsallar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da kamet eden ve yaz aylarını Alanya'daki evinde geçiren

Ahmet Ural(87), yürüyüş yapmak için yolun karşısına geçmek istedi. Yola adımını atan Ural'a Şükrü D. idaresindeki 07 VZ 769 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ural, yerde yatarken sürücüsü ve plakası belli olmayan ve görgü tanıklarını ifadelerine göre kamyonet olduğu belirlenen araç Ural'ın üzerinden geçti. Ural, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü hiç durmadan olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Ural'ın öldüğünü belirlerken polis ve jandarma ekipleri olay yerinden kaçan kamyonetin bulunması için çalışma başlattı. Sürücü Şükrü D. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken talihsiz adamın cesedi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Antalya'da korkunç ölüm...Arabanın çarptığı yaşlı adam yere düştüğü anda başka bir araç üstünden...

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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