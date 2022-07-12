Olası bir facia kıl payı atlatılırken gençlerin adeta ölüme meydan okuduğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra kendine gelen genç, yüzerek kıyıya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin diğer arkadaşları ise yaşanan tehlikeyi umursamadan sırayla denize atladı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti - Son Dakika

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