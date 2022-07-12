Kentin dünyaca ünlü falezlerine öğle saatlerinde gelen bir grup genç, 40 metre yükseklikten denize atladı. Gençlerden biri, suya ters düşünce kısa süreliğine bilinç kaybı yaşadı.
Bir süre sonra kendine gelen genç, yüzerek kıyıya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin diğer arkadaşları ise yaşanan tehlikeyi umursamadan sırayla denize atladı.
Olası bir facia kıl payı atlatılırken gençlerin adeta ölüme meydan okuduğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti - Son Dakika