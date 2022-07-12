Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti

12.07.2022 17:08

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki falezlerden denize atlayan bir genç kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Yaklaşık 40 metreden suya ters düşen genç adam, bir süre sonra kendine gelerek kıyıya ulaştı. Öte yandan gençlerin tehlikeli atlayışları telefon kamerasına böyle yansıdı.

Kentin dünyaca ünlü falezlerine öğle saatlerinde gelen bir grup genç, 40 metre yükseklikten denize atladı. Gençlerden biri, suya ters düşünce kısa süreliğine bilinç kaybı yaşadı.

ARKADAŞLARI TEHLİKEYİ UMURSAMADI

Bir süre sonra kendine gelen genç, yüzerek kıyıya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin diğer arkadaşları ise yaşanan tehlikeyi umursamadan sırayla denize atladı.

40 metre yükseklikten denize ters düşünce bilinç kaybı yaşadı

CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Olası bir facia kıl payı atlatılırken gençlerin adeta ölüme meydan okuduğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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40 metreden denize atladı, kısa süreli baygınlık geçirip herkesi korkuttu 40 metreden denize atladı, kısa süreli baygınlık geçirip herkesi korkuttu Son dakika haber: Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor Son dakika haber: Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti - Son Dakika
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