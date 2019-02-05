Antalya'da Korkutan Deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 7.31 kilometre altında saat 18.11'de meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.



(İHA)

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