Son Dakika Haberleri: Antalya'da Korkutan Deprem

Antalya'da Korkutan Deprem

5 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da Korkutan Deprem, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 7.31 kilometre altında saat 18.11'de meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:51 Kaynak: İHA

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