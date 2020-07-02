Antalya'da korkutan ev yangını - Son Dakika

Antalya'da korkutan ev yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 3.katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 3.katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Aniden büyüyerek apartmandaki diğer dairenin panjurlarını da tutuşturan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep ve Türkan Öz çiftine ait dairede nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Bir anda daireden çıkan dumanı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Dairenin plastik pencereleri alev alev yanarken, etrafa saçılan parçalar alt katın penceresinin de tutuşmasına neden oldu.


Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekiplerinin yanı sıra, olası bir duruma karşın 112 sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri de yanan binayla çevresine araç ve vatandaşların yaklaşmaması için gerekli önlemler aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Olay yerine gelen ev sahibi Recep Öz, kendisinin evden kısa bir süre önce çıktığını, evde çalışır vaziyette herhangi bir elektrikli aletin olmadığını dile getirdi.


İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, apartmanı tamamen saran dumanlar yüzünden itfaiye ekipleri dışında kimse uzun süre apartmana giremedi. Dumanın çıkmasının ardından yapılan incelemelerde dairenin oturma odasının eşyalarıyla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Evin koridorunda alçıpanler dökülürken, diğer odalar dumandan etkilendi. Apartmanın dış bölümünde ise bazı dairelerin sıvasının döküldüğü gözlendi. - ANTALYA

Manavgat, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da korkutan ev yangını - Son Dakika
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