Antalya'da korkutan hortum - Son Dakika

Antalya'da korkutan hortum
Beş dakika devam etti kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti
ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında çıkan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Demre ilçesi Kömürlük Sahili açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde girdap oluşturan hortum, yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini hissettirdi. Kıyıya inmeden açıkta gözlerden kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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