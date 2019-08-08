Son Dakika Haberleri: Antalya'da korkutan orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'da korkutan orman yangını kontrol altına alındı

20 dakika önce

Antalya'da dün gece saat 11: 00 sıralarında başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen orman yangınında 30 hektarlık alan ile tarım alanları ve zeytin ağaçladı zarar gördü.

Antalya'da korkutan orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]
Antalya'da dün gece saat 11: 00 sıralarında başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen orman yangınında 30 hektarlık alan ile tarım alanları ve zeytin ağaçladı zarar gördü.

Dün gece başlayan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Taşağıl Mahallesi Coplar mevkiinden başlayan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğdu ve Denizyaka mahallelerinin bazı bölgelerini etkisi altına alan orman yangınında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangında en büyük zararı Gündoğdu Mahallesi Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alan görürken, Zeytin bahçeleri ve tarım arazileri de yangından etkilendi.

Yangına Manavgat ve Taşağıl işletmelerinin yanısıra Alanya, Serik, Akseki ve Antalya işletmelerinden 25 arazöz, 4 dozer, 5 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 100'ün üzerinde orman işçisi müdahale etti.

Yangın 7 saat gibi uzun bir sürenin ardından kontrol altına alınırken, ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yerleşim alanları yangından etkilenmedi. - ANTALYA
Antalya, Zeytin, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:45 Kaynak: İHA
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