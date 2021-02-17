Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü

17.02.2021 17:03

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü Antalya'nın Kaş ilçesi Göl mevki sazlık alanda çıkan yangının seralara ulaşması engellendi.

Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesi Göl mevki sazlık alanda çıkan yangının seralara ulaşması engellendi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve Çay, Yeşilköy, Ova mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisinden yükselen alevler seraları tehdit etmeye başlayınca kısa süreli korku yaşandı.

Bölgenin bataklık olması sebebiyle müdahalede güçlük çekilen ve rüzgarın da söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın için ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş itfaiye brimi ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına yakın bölgedeki seraların zarar görmemesi için yaptıkları çalışma sonuç verdi. Seralara doğru ilerleyen alevler durdurululurken rüzgarın etkisiyle halen devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü
Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü
Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü
Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü
Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü
Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü
Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü
Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü
Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü

Antalya, İtfaiye, Yangın, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü - Son Dakika


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