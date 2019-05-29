Antalya'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı
35 dakika önce
ANTALYA'da, geri dönüş malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, endişe yarattı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:12 Kaynak: DHA
ANTALYA'da, geri dönüş malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, endişe yarattı. Alevlerin gökyüzünü sardığı yangından tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu.
Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kuru otları tutuşmasıyla yayılan alevler geniş bir alanda etkili oldu. Bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Ekipler bir yandan yangının ormanlık alana sıçramaması için önlem alırken diğer yandan da söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Metrelerce yükselen alevler paniğe neden oldu. Bölgeden yükselen siyah duman ise kentin pek çok noktasından izlendi. Yaklaşık bir saat süren çabalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tonlarca geri dönüşüm malzemesi yanarak kül oldu.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
- Antalya
Köylüler, ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izledi
Gözü dönen ağabey, tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu
Yüzme havuzunun klor tankından sızan gaz site sakinlerini zehirledi
Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü