Son Dakika Haberleri: Antalya'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı
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Antalya'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı

1 saat önce

ANTALYA'da, geri dönüş malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, endişe yarattı.

Antalya'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı, System.String[]
ANTALYA'da, geri dönüş malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, endişe yarattı. Alevlerin gökyüzünü sardığı yangından tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu.
Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kuru otları tutuşmasıyla yayılan alevler geniş bir alanda etkili oldu. Bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Ekipler bir yandan yangının ormanlık alana sıçramaması için önlem alırken diğer yandan da söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Metrelerce yükselen alevler paniğe neden oldu. Bölgeden yükselen siyah duman ise kentin pek çok noktasından izlendi. Yaklaşık bir saat süren çabalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tonlarca geri dönüşüm malzemesi yanarak kül oldu. 
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:46 Kaynak: DHA
Kepez, Antalya, Güncel
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