Antalya'da 'korona alışverişi' nostaljiye götürdü - Son Dakika
Son Dakika Genel Antalya'da 'korona alışverişi' nostaljiye götürdü - Son Dakika

Antalya'da 'korona alışverişi' nostaljiye götürdü

6 saat önce

Antalya'da 'korona alışverişi' nostaljiye götürdü Sokakta esnafın 'portakal ve limon' sözlerini duyan pencereden sepet saldı Vatandaşlar evlerine kapanınca, pazar esnafı sokak sokak gezmeyi sıklaştırdı Pazarcı esnafı Mehmet Çürük: "Yeşilçam filmlerindeki gibi oldu" Antalya'da halk...

Antalya'da 'korona alışverişi' nostaljiye götürdü

Sokakta esnafın 'portakal ve limon' sözlerini duyan pencereden sepet saldı

Vatandaşlar evlerine kapanınca, pazar esnafı sokak sokak gezmeyi sıklaştırdı

Pazarcı esnafı Mehmet Çürük: "Yeşilçam filmlerindeki gibi oldu"

ANTALYA - Antalya'da halk pazarlarına gelmekte zorlanan vatandaşlar için pazarcı esnafı seyyar araçlarıyla sokak sokak gezmeye başladı. 'Evde kal' çağrısına uyan Antalyalılar, seyyar olarak gezen pazarcılardan sebze ve meyve ihtiyacını aşağı inmeden sepetlerle alıyor. Sokaklarda oluşan bu görüntülerse akıllara 80'li yıllarda Türkiye'deki alışveriş hallerini hatırlatıyor.

Korona virüs salgınının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkış yasağı, İçişleri Bakanlığınca alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Evde kal' çağrısı Antalya'nın sahil ve sokaklarını boşalttı. Evlerinde zaman geçiren çoğu vatandaş, ihtiyaç halleri dışında dışarıya çıkmazken, 65 yaş üstü vatandaşlar ihtiyaçlarını polis, belediye yetkilileri ve muhtarlar aracılığıyla karşılıyor. Özellikle sebze ve meyve tüketiminin arttığı şu günlerde ise Antalya'da oluşan görüntüler, akıllara 80'li yıllarda Türkiye'deki alışveriş hallerini getirdi. Kent sakinlerinin eve kapanmasının ardından pazar esnafı da vatandaşların sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için seyyar olarak araçlarıyla sokak sokak gezmeyi sıklaştırdı. Esnaf, kamyonetlerinin arkasına çıkarak sebze ve meyve getirdiklerini bağırarak söylüyor, pencerelerine çıkan vatandaşlarsa aşağı inmeyerek iple sarkıttıkları sepetle ihtiyacını karşılıyor. Para alışverişi de yine aynı şekilde sepet aracılığıyla gerçekleşiyor.

"Bugünlerde sıklaştı"

Pazarcı esnafının seyyar gezinmeyi sıklaştırmasının ardından evlerinde kalan vatandaşlar, ayaklarına kadar gelen bu hizmetten yararlanmaktan oldukça memnun gözüküyor. Vatandaşlardan Mustafa Çakmakçı, normal zamanlarda yaşanan bu görüntülerin bu sıralar sıklaştığını belirterek, "Daha önceki yıllarda bu şekilde satış daha fazlaydı. Normal zamanlarda da vardı ama bugünlerde sık sık görüyoruz. Limon ihtiyacım vardı indim ve aldım" dedi.

"Evde kalmak rahatlık veriyor"

Penceresinden portakal siparişi veren yaşlı bir çiftte, "Böyle çok güzel. Evde kalmak rahatlık veriyor." ifadelerini kullandı.

"Yeşilçam filmlerindeki gibi"

Salgından önce bu kadar sık gezmediklerini ifade eden pazarcı esnafı Mehmet Çürük, siparişlerin çoğunu sepetlerle karşıladıklarını anlattı. Bu şekilde satışın daha hijyenik olduğunu savunan Çürük, "El teması yapılmıyor kesinlikle. Eldivenlerimizi takıyoruz. Seçtirme yok. Aynı Yeşilçam filmlerindeki gibi oldu. Mahalleyi gezip domates diye bağırılması, vatandaşların sepetler yollaması bunu yaşattı bize. Biz memnunuz. Evin her türlü sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacak ihtiyacını biz getiriyoruz. Evde kalın diyoruz." diye konuştu.

Antalya'da 'korona alışverişi' nostaljiye götürdü

Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:50 Kaynak: İHA

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