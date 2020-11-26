Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: "Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok" - Son Dakika

Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: "Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok"

26.11.2020 17:52

Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: "Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok" Antalya polisinden korona denetimi Vaka artışının yüzde 50 sınırına yaklaştığı iller arasında yer alan Antalya'da, polisin yaptığı korona virüs denetiminde çoğu vatandaşların kurallara uyup, maskelerini...

Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: " Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok"

Antalya polisinden korona denetimi

ANTALYA - Vaka artışının yüzde 50 sınırına yaklaştığı iller arasında yer alan Antalya'da, polisin yaptığı korona virüs denetiminde çoğu vatandaşların kurallara uyup, maskelerini taktığı gözlendi. Maskesini takmayıp sigara içen bir vatandaşın gerekçesi ise "Adana'dan geldim, Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" oldu.

Yeni tip korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması için ülke genelinde birçok kısıtlamaya gidilirken, güvenlik güçleri tarafından önlemler sıkı şekilde yürütülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilde son bir haftada vaka sayılarındaki artışın yüzde 50'nin üzerine çıktığını, Antalya'nın da bu sınıra yaklaşan iller arasında olduğunu açıklamıştı.

Her zaman olduğu gibi bugün de turizm kenti Antalya'nın işlek caddeleri arasında yer alan Kapalı Yol'da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kuralların riayet edilip, edilmediğini kontrol eden polis, sosyal mesafe konusunda da vatandaşları uyardı. Ekipler, bankalar önünde kuyruk olup, olmadığını da kontrol etti. Vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları, bazı vatandaşların maskelerinin ise çenelerinin altında durduğu görüldü. Kimi vatandaşların da polisi görünce hemen maskelerini takmaya çalıştıkları gözlendi.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde ekipler cadde boyu kontrolünü sürdürdü. Aynı zamanda ekipler, denetim sırasında durdukları vatandaşlara GBT sorgusu da yaptı. Cebinde olan maskesini takmayan bir vatandaş, işinin etkisiyle takmayı unuttuğunu söyledi. Polis ekipleri, şahsın maskesini takmasını sağlayarak, kimlik bilgilerini istedi. Maskesini çenesinin altına indirerek, sigara içen bir vatandaş ise kente yabancı olduğunu, Adana'dan geldiğini kaydetti.

Vatandaş, polisin, 'Adana da yasak yok mu?' sorusu üzerine, "Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" diyerek, sigarasını söndürüp, maskesini taktı. Polis ekipleri ise şahsın kimliğini isteyerek, işlem uyguladı.

Polisin Kapalı Yol'daki denetimi, Cumhuriyet Meydanı'na doğru devam etti.

Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok

Antalya, Sigara, Polis, Adana, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: 'Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok' - Son Dakika


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