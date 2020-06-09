Antalya'da korona önlemli dalışlar başladı - Son Dakika

Antalya'da korona önlemli dalışlar başladı

ANTALYA, 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak normalleşmenin başlamasıyla birlikte turizm sezonunu açtı.

Antalya'da korona önlemli dalışlar başladı, System.String[]

ANTALYA, 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak normalleşmenin başlamasıyla birlikte turizm sezonunu açtı. Covid-19 salgınına karşı dalış merkezleri de tedbirlerini alarak misafir kabul etmeye başladı. Dalış yapmak isteyenler, ateşleri ölçüldükten sonra kapasitesi yarıya düşürülen tekneye kabul ediliyor.

Dalış eğitmeni ve yat kaptanı Sunay Yıldız, Covid-19 salgınına göre tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun tedbirlerle ilgili bir doküman gönderdiğini ifade eden Yıldız, "Biz de o doküman ile Sahil Güvenlik ve İçişleri Bakanlığı genelgelerine göre dalış merkezimize bir düzen verdik" dedi. Öncelikle dalış yapacak misafirlerini tekneye alırken ayakkabılarının dezenfekte havuzunda temizlenmesinin sağlandığını kaydeden Yıldız, daha sonra her misafirin ateşinin ölçülüp, ellerine dezenfektan sıkıldığını anlattı.

TEK KULLANIMLIK MAPS

Dalış yapmadan önce misafirlerine kısa bilgilendirme yaptıktan sonra dalışa başladıklarını belirten Sunay Yıldız, ekipmanlarla ilgili tedbirlere ilişkin şunları söyledi:

"Dalışta en önemli tedbirimiz tek kullanımlık maps. Her misafirimize tek kullanımlık veriyoruz. Biraz maliyetli olmasına rağmen güvenli olması açısından bunu yapıyoruz. Dalıştan sonra tüm ekipman sökülerek dezenfekte ediliyor. Ekipman bir gün boyunca dezenfekte havuzunda kalıyor. Yani ekipmanları dezenfekte edip, bir gün dinlendirdikten sonra kullanıyoruz."

TEKNEDE GÜVENLİ MESAFE

Teknede dezenfektan malzemeleri, maske ve eldiven bulunduğunu da kaydeden Yıldız, dalışların hijyenik şartlarda gerçekleştirildiğini aktardı. Yıldız, "Tedbirli olmak zorundayız çünkü dünyayı etkileyen bir salgın var. Bizler dalışlarda dalıcıya yakın olmak zorundayız ama yine de 1 metrelik güvenli mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Ayrıca teknemizin kapasitesi 25 kişi, biz 12 dalıcı kabul ediyoruz" diye konuştu.

'İNSANLAR DENİZİ ÖZLEMİŞ'

Sezona hızlı başladıklarını sözlerine ekleyen Yıldız, "Çünkü insanlar denizi özlemiş. İzin verildiği ilk günden itibaren dalışlarımıza başladık" dedi. Covid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlamaların doğayı dinlendirdiğini ifade eden Yıldız, "Bu süreçte insanın doğaya müdahalesi yoktu. Eskiden yüzlerce tekne ve yat olurdu bu dönemde. Şimdi ise çok sakin. Denizin altı da öyle. Dalış yaptığımızda birçok canlıyı görme şansına eriştik. Bu da bizim için ayrı bir güzellik. Dalışa daha fazla heyecan duyulmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

İŞ İÇİN GELDİ, GERİ DÖNEMEDİ

Çin'in Heilung şehrinde yaşayan Yu Hao (29), Covid-19 salgını sırasında iş için Sırbistan'da bulunduğunu, 27 Mayıs tarihinde de otobüsle Sırbistan'dan Antalya'ya geldiğini söyledi. İş için geldiği Antalya'dan, salgın nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine ülkesine dönemediğini anlatan Yu Hao, Çin'in Heilung şehrindeki ailesiyle sürekli telefonla konuştuğunu ve onların iyi olduklarını söyledi. Hao, Antalya'da zorunlu kalışının tadını çıkarmaya çalışırken, Sıçan Adası'nda da dalış yaptı.

SUALTI ÇOK ETKİLEYİCİ

Sıçan Adası'nda dalış yapanlar arasında bulunan Ramazan Şerit ise zaman buldukça daldığını belirterek, "Dalış çok güzel bir aktivite. Su altında çok etkileyici güzellikler var" dedi.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da korona önlemli dalışlar başladı - Son Dakika

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