Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı - Son Dakika

Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı

14.01.2021 13:29

Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı Dr. Ünal Hülür: "Aşılama bu hastalıkla mücadelede en önemli adım" Antalya'ya sağlık çalışanları için gelen 25 bin 880 adet korona aşısının ilk dozu Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'e yapıldı.

Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı

Dr. Ünal Hülür: "Aşılama bu hastalıkla mücadelede en önemli adım"

ANTALYA - Antalya'ya sağlık çalışanları için gelen 25 bin 880 adet korona aşısının ilk dozu Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'e yapıldı.

Antalya'ya sağlık çalışanlarına yapılmak üzere gelen 25 bin 880 adet korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'e yapıldı. Aşılama, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid aşılama polikliniğimde gerçekleşti. Ünal Hülür'den sonra aşı, hastane baş hekimi Profesör Doktor Halil Yalçın Yüksel'e yapıldı. Sırası ile sağlık personellerine vurulan aşı sonrası tüm çalışanlar biran önce antikorun oluşmasını istediklerini belirtti.

"Sayın bakanımızın ilk aşıyı yaptırması ile birlikte ülkemize gelen aşının testleri yapılmış ve izinleri alınmış oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı vurulması ile testlerin ve izinlerin yapılmış olduğunu belirten Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Aşıyı ülke olarak bekliyorduk. Dün akşam sayın bakanımızın ilk aşıyı yaptırması ile birlikte ülkemize gelen aşının testleri yapılmış ve izinleri alınmış oldu. Biz de Antalya ili olarak bu sabah bütün sağlık kurumlarımızda, aile sağlığı merkezlerimizde, özel hastanelerimizde aşılamaya başladık. Ben kendim de yaptırdım biraz önce. Gayet iyiyim bir sıkıntım yok. İnşallah ikinci dozu da 1 ay sonra yaptıracağım. Antikorumuzun oluşmasını bekliyoruz" dedi.

"Aşılama bu hastalıkla mücadelede en önemli adım"

Aşılamanın korona virüsle olan mücadelede en önemli adım olduğunu söyleyen Hülür, "Aşı olurken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta hiçbir ağrıda hissetmedim. Aşılama bu hastalıkla mücadelede en önemli adım. Dolayısıyla da ülkemize de gelmiş oldu aşı. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere yapılacak. Hastane randevu sistemi üzerinden randevu alabilecek vatandaşlar. E-Nabız sistemi üzerinden de takiplerini yapabilecekler. Kendilerine sıra geldiğinde oradan aşı sıranız geldi şeklinde ekrandan onu görebilecekler" diye konuştu.

"Antalya'da sağlık çalışanları için aşıyı 10 günde bitiririz gibi duruyor"

Aşılama çalışmasını 10 gün içerisinde veya daha kısa bir sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Hülür, "Aşıyı vurulduğunda ilk yarım saat hastanede kalıyoruz. Herhangi bir durum olursa hastane ortamındayız. Kendimde bir durum hissettiğimde zaten sağlık kuruluşuna giderim. Antalya'da sağlık çalışanları için aşıyı 10 günde bitiririz gibi duruyor. Daha hızlıda olabilir" şeklinde konuştu.

Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı
Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı
Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı
Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Hastane, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor DSÖ ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki         
12:23
Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu         
12:14
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor         
11:11
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar         
10:07
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira         
09:33
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 13:39:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei