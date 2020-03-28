Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali - Son Dakika

Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali

6 saat önce

ANTALYA'da, parçalı bulutlu geçen bir günde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan çocuklar ve ailelerine moral oldu.

Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali, System.String[]

ANTALYA'da, parçalı bulutlu geçen bir günde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan çocuklar ve ailelerine moral oldu.

Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında 'Evde kal. Sağlıklı kal' uyarılarını dinleyen aileler, gökkuşağıyla moral buldu. Bugün parçalı bulutlu havanın yaşandığı Antalya'da akşamüstü kısa süreli yağmur etkili oldu. Kent merkezinin doğusunda etkili olan yağışlı hava, batıya doğru yerini güneşe bırakırken, ortaya gökkuşağı manzarası çıkardı. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan aileler de gökkuşağı sürpriziyle moral buldu. Çocuklar da bir süre gökkuşağını izledi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:38 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Koronavirüs taşıdıkları ihbar edildi, ateşleri yüksek çıkınca hastaneye götürüldüler Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak         
01:29
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar         
01:22
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti         
00:48
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti         
00:33
Gaziantep Valiliği Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı         
00:12
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı         
00:07
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı         
23:28
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık         
23:19
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü         
23:00
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı         
22:33
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı         
21:34
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı         
21:34
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı         
21:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi         
21:06
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi         
21:02
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
20:42
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
Koronavirusten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi Koronavirusten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi         
18:37
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı         
18:35
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 02:28:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]