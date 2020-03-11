Antalya'da koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
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Antalya'da koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

6 saat önce

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

Antalya'da koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma, System.String[]

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs ile ilgili halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirtilen bir kişinin kimliğinin tespiti için Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği vurgulandı.

Başsavcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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