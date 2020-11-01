Antalya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hastanenin 7. katından 5. katına havalandırma bölümünden inerek firar ettiği belirlenen hükümlü, yaklaşık bir saat sonra Tosmur Mahallesi'ndeki sahil yolunda yakalandı.

Hükümlünün odada olmadığını fark eden jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören hükümlü T.B. (38), odada kimsenin bulunmadığı sırada yatağa bağlı olduğu kelepçeden kurtularak kaçtı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

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