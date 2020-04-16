Antalya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Antalya'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Antalya'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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Antalya'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunulması ve yayılmasının engellenmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı bildirildi.

İl genelinde 17 Nisan Cuma saat 24.00'den itibaren 19 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilen açıklamada, belediye ekmek fabrikaları, ekmek fırınları ve sadece ekmek üretiminin yapıldığı unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin, nakliyesinin ve satışının yapıldığı iş yerleri ile Milli Eğitim Bakanlığına ve belediyelere bağlı maske üretilen yerlerin açık olacağı kaydedildi.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerin de açık olacağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT ve kargo firmaları, LPG tüpü ve su dağıtım firmaları ve satış yerleri, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, oteller ve konaklama yerleri. Süt işleme tesisleri, tarım sektörüne dönük üretim yapan şirketler ve firmalar, makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler."

Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri ile gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ve gazete basım matbaalarının da işlerini sürdürebileceği belirtilen açıklamada, istisna kapsamında olan görevlilerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, kolluk birimlerindeki adli işlemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulması gereken durumlarda baro tarafından görevlendirilen avukatlar, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, vefa sosyal destek birimlerinde görev yapanlar, camilerde ezan okumakla ve cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar, elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri."

Açıklamada, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar ile seralarda fide dikme ve ürün toplama işinde çalışanların da istisna kapsamında olduğu vurgulanarak, yaş sebze ve meyve hallerinde çalışanlar ile yaş sebze ve meyve taşıyan araçların şoförleri ve yardımcı elemanlarının 19 Nisan Pazar günü saat 18.00'den sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla, marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanların da işlerini sürdürebileceği kaydedildi.

Küçük ve büyükbaş hayvan otlatanlar ile arıcıların da istisna kapsamında değerlendirildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece vefa sosyal destek birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir. Hafta sonu açılamayan semt pazarlarının hafta içindeki günlerde ve hafta içi semt pazarlarının da normal günlerinin yanı sıra hafta içi diğer günlerde de açılmasına karar verilmiştir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:40 Kaynak: AA

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