Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 9 kişiye para cezası - Son Dakika

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Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 9 kişiye para cezası
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 9 kişiye para cezası kesildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 9 kişiye para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Okurcalar Mahallesi'ndeki kahvehanede denetim yaptı.
Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 9 şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:40 Kaynak: AA
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