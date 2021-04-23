Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni - Son Dakika

ANTAYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sosyal mesafeye uyulan tören öncesi meydan, dezenfekte edildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, müdür yardımcıları, 5 merkez ilçenin müdürü ve şube müdürleri katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı tören öncesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel kıyafetli ekipler, alanda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Törene maskeyle katılanlar, sosyal mesafeye dikkat etti. Tören; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.