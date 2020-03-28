Antalya'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'da koronavirüsle (Kovid-19) mücadele seferberliği kapsamında, sokak ve caddelerdeki dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin, 10 arazöz ve 74 kişiden oluşan temizlik ekibi, Dutlubahçe, Kızılarık, Kızıltoprak ve Konuksever mahallelerinde cadde, sokak, pazar yerleri ve parkları dezenfekte etti. Ekipler, bu çalışmalar sırasında, 3 boyutlu yazıcılarla üretilen siperlikli yüz maskelerini taktı.

Finike Belediyesi de temizlik çalışmalarını sürdürdü. İlçenin ana cadde ve bulvarlarını ilaçlı suyla temizleyen ekipler, kurum ve kuruluşların hizmet binalarını, camileri, çocuk parklarını, otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, koronavirüs salgını son buluncaya kadar çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. Temizlik ve dezenfekte çalışmaları için özel ekip kurulduğunu aktaran Geyikçi, ilçedeki 70 caminin, 150 çocuk parkının temizlendikten sonra dezenfekte edildiğini belirtti.