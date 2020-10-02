Antalya'da koronavirüse rağmen asker eğlencesi - Son Dakika

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına karşın asker uğurlamaları sürüyor. Askere gidecek bir gencin arkadaşları tarafından havaya atıldıktan sonra, konvoy eşliğinde tur atıp, yolu kapatmaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı asker uğurlamalarını yasakladı. Ancak Antalya'nın bazı bölgelerinde asker eğlenceleri ve araç konvoyları yapılmaya devam ediyor. Antalya otobüs terminaline gelen bir grup genç, yasaklara rağmen asker eğlencesi yaptı. Otogar alt geçidinde araçlarını durduran grup, askere giden arkadaşlarını kucaklayıp havalara attı. Koronavirüs tedbirlerinin göz ardı edildiği eğlencede, askere uğurlanan gencin defalarca havaya atılması, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Otogar alt geçidinden geçen diğer araç sürücüleri ise kısmen ulaşıma kapanan yol yüzünden tepkilerini korna çalarak gösterdi.