ANTALYA'DA KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYAN BAYİ GALALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

Antalya'da bayi toplantısı düzenleyen bir şirket, konakladıkları 5 yıldızlı otelde düzenledikleri veda galasında, koronavirüsü hiçe saydı. Otelin diskosunda dans edenlerin maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlenceleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

'Çok yüksek riskli' kentler arasında olan Antalya'da bayi toplantısı yapan bir şirketin çalışanları, veda gecesinde çılgınca eğlendi. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde pisti dolduranlar, maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde dans etti. Şirket çalışanları o anları, görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Koronavirüsü hiçe sayan görüntüler, büyük tepki topladı.