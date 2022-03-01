Antalya'da kötü koku yalnız yaşayan şahsın ölümünü ortaya çıkardı - Son Dakika

- Antalya'da kötü koku yalnız yaşayan şahsın ölümünü ortaya çıkardı

Bir hafta öldüğü tahmin edilen şahsın evinde, incelemeyi polis maske ve tutulma yapabildi

ANTALYA - Antalya'da apartmana yayılan kötü kokunun ardından bir şahsın evinde cansız bedeni bulundu. Binaya yayılan ağır koku nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tulum ve maske ile tamamlayabildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Bina içine ağır bir kokunun gelmesi nedeniyle vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler bina içi ve çevresinde yaptıkları incelemenin ardından ağır kokunun giriş kat dairesinden geldiğini tespit etti. Çilingir vasıtasıyla girilen dairede, 54 yaşındaki Mehmet Göktepe'nin cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen Göktepe'nin cesedinden yayılan koku nedeniyle polisler zor anlar yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri daireye maske ve tulumlarıyla girip çalışma yapabildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Göktepe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın yalnız yaşadığı ve boyacı ustası olduğu öğrenildi.