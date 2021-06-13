Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye yaklaşık 10 bin lira ceza yazıldı.

Gazi Bulvarı'nda denetim yapan motosikletli polis ekipleri, 07 GN 855 plakalı otomobile kontrol amacıyla "dur" ihtarında bulundu.

Durmayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında otomobille Yeşildere Mahallesi 2832. Sokak'ta park halindeki iki araca çarpması üzerine polislerce yakalandı.

Sürücü Emre Ç'nin (19) ehliyetinin bulunmadığı belirlendi, olay yerine trafik polisleri çağrıldı.

Emre Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, maske takmamak, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, ters şeritte seyretmek ve trafiği tehlikeye düşürmekten yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı.

Olayı duyarak gelen sürücünün babası da oğluna tepki gösterdi. Öfkeli baba, polis ekiplerince sakinleştirildi.